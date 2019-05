V minulých volbách do Evropského parlamentu dostala ODS necelých 7,7 procenta hlasů a získala dva mandáty, což ji zařadilo až na šesté místo mezi českými stranami. Teď si šéf občanských demokratů Petr Fiala troufá na mnohem lepší výsledek, ve víkendových volbách chce získat čtyři mandáty. Věří také, že se unie posune ke změnám a výrazně posílí vliv frakce evropských konzervativců a reformistů, kterou vede občanský demokrat Jan Zahradil.

HN: Jsou nynější evropské volby důležitější než ty minulé?

V Evropě se píše, že jsou to nejdůležitější evropské volby v historii. Já si to také myslím. Čelíme největší krizi v historii, která má více rovin, ale projevuje se hlavně odchodem Velké Británie. Tyto volby jsou důležité i proto, že je poprvé šance na rozbití koalice socialistů a lidovců, která nás do současné situace dovedla. Pokud má unie přežít jako organizace, která pomáhá rozvoji národních států, musí provést reformy. A volby napovědí, jestli pro reformy bude většina, nebo ne.

HN: Proč by měli lidé volit ODS?

Jsme hlasem zdravého rozumu mezi dvěma extrémy. Myslím jednak ty, kteří vyzývají k hlubší integraci, která nás ale dovedla do problémů. Ti druzí zase říkají, že když unie nefunguje, tak pojďme pryč. Na jedné straně evropští elitáři, na druhé exitáři. My říkáme, že ani jedno není rozumná cesta, ODS chce reformovat unii. Mluvíme o tom deset let, ne až teď, kdy je to v módě. I díky tomu jsme schopni prosazovat zájmy České republiky silněji. Náš tým vede Jan Zahradil, jediný politik ze zemí střední a východní Evropy, který je takzvaným spitzen kandidátem, stojí v čele třetí nejsilnější frakce reformistů v Evropském parlamentu. Pokud má někdo šanci prosazovat v unii české zájmy, jsme to my.

Petr Fiala (54) Hrdý Brňan se první čtvrtstoletí svého profesního života soustředil na akademickou kariéru. Vystudovaný historik a bohemista zakládal a vedl katedru politologie na Masarykově univerzitě, později byl děkanem Fakulty sociálních studií a v letech 2004 až 2011 rektorem celé univerzity. Díky svým konzervativním názorům měl vždy blízko k ODS, do politiky poprvé nakročil jako nestranický ministr školství ve vládě Petra Nečase. Naplno se v ODS začal angažovat před šesti lety, kdy se strana ocitla v hluboké krizi po policejní razii na Úřadě vlády a následném pádu Nečasova kabinetu. Předsedou strany je Fiala od ledna 2014. Je ženatý a má tři děti. Od mládí rád hraje tenis. Prohlašuje o sobě, že umí dobře stavět, protože byl na vojně přidělen ke stavební četě.

HN: Na jaký výsledek si troufáte?

Ve volbách má být cíl získat o 50 procent lepší výsledek, než byl ten minulý. My jsme minule získali dva mandáty, takže by to vycházelo na tři. Já mám ale vyšší cíl. Chtěl bych dvojnásobek, to znamená čtyři mandáty.

HN: Vaše kampaň je do značné míry postavená na negativním vymezení vůči premiéru Andreji Babišovi. Proč si myslíte, že to zabere?

My jsme nikdy neměli kampaň založenou na negativním vymezování se vůči Babišovi. Naše kampaň je vždycky pozitivní. Zdůrazňujeme, že jsme srdcem Evropy a že chceme být slyšet…