Zeptejte se zástupců českých firem, diplomatů nebo třeba úředníků, kteří se věnují Evropské unii. Všichni vám řeknou, že čeští europoslanci dělají dobrou práci a mají vliv. Samozřejmě se najdou výjimky. Celkově vzato ale makají, tvrdě a nekompromisně, jak by řekl klasik. Sorry jako.

Ne, evropské volby zítra a pozítří nebudou o tom, jak si jednotlivé strany představují českou roli v Evropské unii, jak by chtěly EU změnit a kde by pro to chtěly najít spojence. Dominují domácí témata. Případně dvojí kvalita potravin, přičemž debata o ní je hodně zkreslená. Představme si ale aspoň na chvíli, že by evropské volby byly opravdu o Evropské unii a o Evropském parlamentu. Nikoliv o tom, jestli máte rádi Babiše, nebo ho nenávidíte, nebo jestli si myslíte, že za všechno může Kalousek. Pro tento případ nabízím stručný návod, jak se rozhodnout. Pro a proti u stran, které mají aspoň nějakou šanci, že jejich kandidáti překročí pětiprocentní hranici. Jsou seřazeny podle jejich síly v české Poslanecké sněmovně.

Hnutí ANO

Pro: Dita Charanzová a Martina Dlabajová, současné europoslankyně za ANO, jsou nepochybně velmi kvalitní. I další kandidáti jsou skutečně kompetentní, například Ondřej Kovařík, číslo šest. Dopředu se vesměs dostali lidé, kteří EU rozumí, nikoliv ti, kteří s ní nikdy neměli co do činění a volitelná místa by si "vyšlapali" na náměstích dlouholetým rozdáváním koblih. Pokud ANO získá hodně mandátů, bude hodně silné v liberální frakci ALDE, jejímž je v Evropském parlamentu členem. ALDE přitom bude téměř jistě součástí většinové koalice, nejspíš se spojí s europoslanci francouzského prezidenta Macrona. ANO má celkem slušný evropský program. Respektive, mohlo to dopadnout mnohem hůře, říkají zasvěcenci.

Proti: Výše zmíněné je teorie. Jak ale bude vypadat praxe? ANO není standardní politickou stranou. Když Andrej Babiš zavelí, ANO se může z ALDE rychle odebrat jinam. Není tajemstvím, že Babišovi imponuje Viktor Orbán. Pokud Orbána vyloučí jeho frakce Evropská lidová strana, nebo z ní odejde, jistě bude hnutí ANO lákat k sobě. Babiš tento týden HN řekl, že v ALDE zůstane. Netají se však tím, že s ostatními premiéry, kteří do této frakce patří, se na spoustě věcí neshodne. Namátkou jde o migraci nebo o boj s klimatickými změnami. Tyto spory se mohou vyhrotit až k roztržce. I kdyby ANO z frakce neodešlo, jeho vliv se sníží, pokud bude zastávat postoje, které budou v rozporu s většinovým míněním ve frakci.

ODS

Pro: Většina v Evropském parlamentu je tradičně naladěná velmi prointegračně. Když Evropská komise navrhne třeba snižování emisí CO2, europoslanci chtějí víc a rychleji. "Musíme být ambiciózní," zní mantra. Pokud si myslíte, že je to kontraproduktivní a integrace jde příliš rychle a příliš daleko, je pro vás ODS tou správnou volbou. V kampani navíc utlumila hlasy, které buď otevřeně zpochybňovaly smysl českého členství, nebo s tímto nápadem aspoň flirtovaly.

Proti: Bez ohledu na konkrétní ideový obsah je tu otázka, s kým ho ODS bude prosazovat. Z frakce ECR, v níž v Evropském parlamentu sedí, po brexitu zmizí britští konzervativci. Zůstane ultrakonzervativní polská strana Právo a spravedlnost a pár více či méně okrajových jednotlivců. Z ECR bude "polská" frakce, navíc Právo a spravedlnost má kromě odporu k migraci s ODS jen velmi málo programové shody. Do frakce už vstoupila fašizující italská strana Bratři Itálie nebo nizozemské Fórum pro demokracii, které chce odejít z EU. Vliv takového slepence bude pramalý.

Piráti