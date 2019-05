Možnost pracovat z domova nebo na zkrácený úvazek využívá stále více lidí. Zaměstnancům to umožňuje lépe spojit osobní a pracovní život. Firmy, jež jim nabídnou některý z takových úvazků, však musí počítat s tím, že jim kontrola zaměstnanců přinese daleko více papírování. Zaměstnavatel v Česku by měl například zkontrolovat, jestli domácí kancelář splňuje požadavky na bezpečnost práce.

Chystaná novela zákoníku práce, která by mohla platit už od příštího roku, navíc ztíží zaměstnávání na dohodu o provedení práce. Podniky by u takových zaměstnanců musely nově kontrolovat přesný počet odpracovaných hodin − včetně práce z domova nebo služebních cest. Dosud je to povinné jen u zaměstnanců na hlavní pracovní poměr.