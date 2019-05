Zájem Čechů o investice do nemovitostních investičních fondů v posledních letech prudce roste. Podle údajů Asociace pro kapitálový trh ke konci minulého čtvrtletí spravovaly retailové nemovitostní fondy nabízené v Česku investice v objemu 32 miliard korun. Před pěti lety to přitom bylo pouze 4,5 miliardy.

Stejně tak se zvyšují i částky směřující do fondů kvalifikovaných investorů, které jsou kvůli minimální investici jeden milion korun určené movitějším klientům. HN uspořádaly na toto téma diskusi, jejíž součástí bylo vyhlášení fondů s nejvyššími výnosy za loňský rok. V retailové kategorii zvítězil ZFP realitní fond se zhodnocením téměř devět procent. Fond kvalifikovaných investorů od Wood & Company svým investorům loni vydělal dokonce 17,5 procenta.

Podle účastníků debaty by mohly investice do nemovitostních fondů i nadále růst. Překážkou však může být určitá konzervativnost Čechů, kteří nadále ve velké míře dávají přednost uložení peněz v bankách, a to i přesto, že úroky na spořicích i termínovaných vkladech zaostávají za inflací.