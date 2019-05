V roce 2030 by měl mít podle sto let starého odhadu ekonoma Johna Maynarda Keynese pracovní týden díky novým technologiím pouhých patnáct hodin. Nové technologie lidstvo má. Soudě podle českých úprav zákoníku práce se jich ale nejvíce využívá ke kontrole zaměstnanců, jestli pracují a jestli jejich práce splňuje nejen to, co od nich zaměstnavatel očekává, ale i to, co od nich očekává zákon. Bohužel tyto dva požadavky se značně míjejí, a to v neprospěch zaměstnance.

