O víkendu bude Česko usilovat o evropský primát a má slušnou šanci, že ho získá. Disciplína? Nezájem o evropské volby. Už před pěti lety nám to málem vyšlo. Účast byla osmnáctiprocentní, takže jsme nestačili pouze na Slovensko, kde se voličů ignorujících volby našlo ještě více. Takže máme druhý pokus, a to by bylo, abychom tentokrát titul největších euroignorantů nezískali!

Otázkou je, proč jsme v téhle disciplíně tak dobří. Odpověď se zřejmě skrývá v nedávném výzkumu eurobarometru, který zjišťoval, s jakým pocitem si lidé v jednotlivých zemích spojují Evropskou unii. V Česku s přehledem zvítězily "pochybnosti" − uvedlo je 51 procent respondentů, což je suverénně nejvíc ze všech evropských zemí. A protože u nás, jak známo, není zvykem v případě pochybností zjišťovat o jejich předmětu co nejvíc, ale naopak se mu obezřetně vyhnout, je jasné, že převažuje tendence stavět se k celé EU bokem. Což platí i o evropských volbách. V Česku platí prostá rovnice "pochybuji, tedy na to kašlu". A tak se na eurovolby kašle.