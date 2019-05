Doba otevřenosti a mezinárodní spolupráce je pryč, přichází období globálního nepřátelství, obává se ekonom a konzultant Světové banky ve Washingtonu Ondřej Schneider. Česko podle něj dělá v této situaci těžké strategické chyby. Místo přípravy na budoucnost se vláda soustředí na krátkodové efekty, což ubližuje budoucí konkurenceschopnosti země.

HN: Eskaluje spor USA s Čínou. Čeká nás něco jako světová obchodní válka?

Používat termíny jako obchodní válka je trochu nešťastné. To, co se děje, je spíš celková změna režimu, který fungoval posledních třicet let − tedy režimu, kdy státy prosazovaly a bránily svobodný zahraniční obchod, protože věřily, že jim pomůže bohatnout. Nyní jako bychom se vraceli do období, kdy se většina států snažila hlavně bránit své vnitřní trhy a držet si zahraniční konkurenci dál od těla. Možná je to něco jako studená válka − návrat do doby, kdy opravdu nedominoval pohled, že i mezinárodní obchod je prospěšný. Výsledkem bude pravděpodobně "deglobalizovaný" svět, kdy světová ekonomika bude méně propojená, a tedy také méně efektivní.

HN: Čemu se tento vývoj dá přičíst?

Svobodný obchod sice zlepšuje životy miliard lidí a přináší větší výběr levnějšího zboží pro všechny, ale zároveň rychle a do hloubky mění ekonomické a společenské struktury. Za posledních 25 let se do světové ekonomiky zapojila miliarda předtím izolovaných Číňanů, stovky milionů lidí z bývalého sovětského bloku, včetně nás z České republiky. Pro obyčejné lidi v západní Evropě a v USA je těžké se tak rychle přizpůsobovat. Jako ekonomové sice můžeme spočítat, že je celkově prospěšnější, když se země maximálně zapojí do volného mezinárodního obchodu. Ale když jste zaměstnanec firmy na malém městě a najednou vám konkurují firmy z Číny, Indonésie nebo Nigérie, je to těžké. Přizpůsobení je bolestivé a lidé logicky hledají nějakou ochranu. Ve Spojených státech vám navíc vláda s nějakým přizpůsobováním moc nepomáhá, sociální síť je výrazně slabší než v Evropě. Obavy a frustrace se nakonec odrazily ve volbě Donalda Trumpa, který rozjel ochranářskou politiku.