Farmář Vladimír Kuncl energicky stoupá po strmé lesní cestě na kopec. "Vidíte tady ten odtok? To je pro hospodaření s vodou v krajině jedna z nejdůležitějších věcí," vysvětluje zadýchaně a ukazuje přitom na železnou svodnici, která protíná cestu napříč. Teď je suchá, ale když prší, zurčí tudy voda podobně jako v potoce.

"Strouha svádí dešťovou vodu zpět do krajiny, takže zůstává v lese. Kdybychom ji tady neudělali, voda by stekla po cestě do potoka, pak do řeky a odtekla by pryč," pokračuje Kuncl.

V podstatě tím popisuje celou filozofii hospodaření na svém biostatku Kunclův mlýn na Příbramsku. Tato biofarma, která tu funguje už od 90. let, je co do hospodaření s vodou a tím, jak pozitivně přispívá okolní krajině, jednou z nejlepších v republice. I proto Kunclův mlýn loni získal zlatou medaili v programu Pestrá krajina, který pořádá Asociace soukromého zemědělství ČR.