Ambiciózní plán čínské společnosti Huawei stát se světovou jedničkou v prodeji chytrých telefonů se hroutí. Americká firma Google jí podle informací agentury Reuters omezí používání svého operačního systému Android: v příštích modelech chytrých telefonů Huawei tak nemusí být dostupné třeba aplikace typu Google Mapy nebo Gmail. Podle odborníků to může způsobit propad poptávky po smartphonech Huawei. Firma je aktuálně po jihokorejském Samsungu druhým největším producentem chytrých telefonů, chtěla jej předstihnout nejpozději v příštím roce.

Huawei se v posledních měsících stal symbolem americko-čínské obchodní války. Spojené státy loni přijaly zákon, kterým čínskou společnost označily za bezpečnostní riziko, a omezily její přístup na americký trh. Jako první z ostatních zemí se k Američanům připojilo Česko, kde obdobnou výstrahu vydal Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost.

Letos pak americké tajné služby oznámily, že firmu podezřívají ze spolupráce s čínskou rozvědkou. Huawei veškerá obvinění dlouhodobě popírá, minulý týden ho však americké ministerstvo obchodu zařadilo na černou listinu firem, které nesmí kupovat americké součástky bez souhlasu vlády USA.

59,1 milionu telefonů prodal v prvním čtvrtletí Huawei. Lepší byl jen Samsung se zhruba 72 miliony prodaných smartphonů.

V návaznosti na to zmrazily spolupráci s Huaweiem i další velké americké firmy. Například společnost Intel, která Huaweii dodává čipy pro počítačové servery, výrobce procesorů a modemů Qualcomm, společnost Xilinx, jež vyrábí čipy pro počítačové sítě, nebo firma Broadcom. Jak jejich vedení sdělilo zaměstnancům, až do dalšího rozhodnutí nebudou tyto společnosti dodávat Huaweii žádné výrobky.

Donald Trump však vydal dočasnou výjimku, která americkým firmám na tři měsíce nadále s firmou Huawei obchodovat, uvedly Financial Times. Výjimka má sloužit hlavně firmám, které jsou na technologiích Huawei závislé, aby se mohly vypořádat s embargem. Pro Huawei to bude znamenat, že ještě po tři měsíce může do telefonů posílat aktualizace softwaru nebo provádět údržbu svých technologií.

Zakladatel Huaweie Žen Čeng-fej řekl, že to pro firmu mnoho neznamená, protože se na embargo už předem připravila. "Nebude pro nás jednoduché nahradit americké čipy. Ale pokud jich bude nedostatek, máme zásoby. Současné kroky amerických politiků podceňují naši sílu," řekl podle FT pro čínskou státní televizi Čeng-fej.