Předseda ODS Petr Fiala se snaží, aby ODS byla vnímána jako racionální strana, která řeší program a nezapojuje se do nenávistného překřikování, jež bohužel charakterizuje dnešní českou politiku. Nemá to ale jednoduché. To se třeba na Facebook připojí předseda jesenické organizace ODS Martin Lang a napíše, že "Zeman je druhý Hitler a je potřeba ho podřezat jako svini". Fiala se zhluboka nadechne a prohlásí, že je to neakceptovatelný exces a že se s Langem místní organizace ODS má vypořádat dostatečně razantně, což se nedá přeložit jinak, než aby dotyčného vyhodili.

Sotva Fiala setře pot z čela a chce se věnovat programu, je tady další kalamita. Předsedovi Senátu za ODS Jaroslavu Kuberovi se v Terezíně v projevu na tryzně za oběti holokaustu pospojuje masové vraždění s ekologií. "Vždyť totalita, nesnášenlivost k jiné rase, k jinému názoru, může a má dnes zcela jinou podobu. Třeba zahalenou do slov ekologie, životní prostředí, rovnost pohlaví, politická korektnost a multikulturalismus," prohlásí doslova šéf Senátu. Holokaust, ekologie, práva žen, totalita. To jsou asociace, panečku.

Fialovi to asi vyrazilo dech, protože tentokrát neřekl nic. Což je s podivem, protože Václav Klaus mladší byl za jemnější výroky, kdy přirovnával české poslance k členům židovských výborů, z ODS vyloučen. Těžko říct, co Fialovi táhlo hlavou. Možná něco ve stylu: "Vyhodíme Klause mladšího, kvůli kterému nemohli ODS volit liberálové, a teď vyleze Kubera a začne říkat podobné věci. To se na to můžu… to snad mám rozdávat mokré hadry na hlavu?!"

Historka má ale širší rozměr. Úlety uvnitř vcelku racionální partaje, kdy se "podřezává prezident" a rovnost pohlaví se nepřímo přirovnává k holokaustu, ukazují, do jakého marasmu česká politika zapadla. Vládnou v ní iracionální hejty, zavírající dveře rozumnému řešení problémů a formulování alespoň základního společného zájmu. Mokré hadry by se asi měly rozdávat při vstupu do politiky povinně.

