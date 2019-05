V amerických médiích i akademických debatách dostává čím dál větší prostor takzvaná moderní měnová teorie (MMT). Podle zastánců by měly státy v příští recesi zaujmout bezprecedentní roli. Vlády by měly rozjet obří výdajové programy a garantovat pracovní místa. Centrální banky by jim mezitím měly výdaje přímo financovat. Vlády by se již nemusely ucházet o důvěru investorů, když vydávají své dluhopisy, ale centrální banky by vládám rovnou převáděly nově vydané peníze ke krytí výdajů. Oddělení fiskální a měnové politiky by fakticky skončilo.

Podobné nápady se v ekonomické teorii objevují od 19. století a více či méně k nim měla nakročeno většina následovníků Keynese. Finanční svět se posledních 20 let zabývá dvěma klíčovými otázkami: zaprvé, jak se vrátit k růstu produktivity a vrátit vyspělým ekonomikám zdravý růst, a zadruhé, jak se vyhnout tvorbě nebezpečných bublin v cenách aktiv. MMT nedává odpověď ani na jednu z těchto otázek. Naopak hrozí, že tisk peněz a "kobercové bombardování" ekonomiky státními výdaji problém ještě zhorší.

Pokud bude MMT použita, investoři mohou očekávat trvale nízké úrokové míry, vlny inflace u některých aktiv a velkou dávku nejistoty v tom, do jaké míry může stát zasahovat do soukromého podnikání v jednotlivých sektorech ekonomiky.

