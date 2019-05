V roce 2020 hodlá vláda hospodařit se stejným deficitem jako letos, tedy 40 miliard korun. I přes zpomalující tempo ekonomiky premiér Andrej Babiš (ANO) spolu s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) uvedli, že se jim podaří najít peníze na navýšení rodičovského příspěvku, vyšší platy učitelů nebo nárůst investic. Jednou z cest má být i Národní rozvojový fond, do kterého by banky přispívaly ze svých zisků. Zatím však nepanuje shoda s bankami na tom, jak by takový fond měl fungovat.

I kvůli navýšení důchodů o 900 korun bude kabinet v příštím roce na vládní sliby potřebovat o desítky miliard korun navíc. Příjmy státu se mají podle návrhu rozpočtu zvýšit o 89 miliard korun, zároveň se hledají další možné zdroje příjmů. Babiš se proto snaží dohodnout s bankami, aby přispívaly na některé projekty z veřejných zdrojů typu stavby školek, nemocnic nebo silnic.

Peníze na úvěry dáme

Včera oznámil, že se už předběžně dohodl se čtyřmi největšími tuzemskými bankami − Českou spořitelnou, ČSOB, Komerční bankou a UniCredit Bank −, že do samostatného fondu vloží až šest miliard korun. "My bychom fond propagovali a zvali do něj další banky," řekl.

Vládní sliby Kabinet potřebuje i přes zpomalující tempo ekonomiky najít v rozpočtu na příští rok prostředky na body ze svého programového prohlášení. Platy učitelů Vláda chce, aby v roce 2021 byl průměrný plat učitele 45 tisíc korun. V letech 2020 a 2021 takové zvýšení vyjde na 23 miliard korun. Rodičovský příspěvek Od příštího roku se má rodičovský příspěvek zvýšit ze současných 220 tisíc na 300 tisíc korun. Dnes se vláda shodla na variantě, která vyjde na 8,6 miliardy korun ročně. Vyšší důchody Vyšší důchody o 900 korun vyjdou státní pokladnu na 33 miliard korun ročně. 6 mld. korun očekává premiér Andrej Babiš v příštím roce jako příspěvek do nového Národního rozvojového fondu.

Česká bankovní asociace (ČBA) potvrdila, že myšlenku na vznik fondu vítá. Je to pro ni lepší varianta než uvalení bankovní daně, jak navrhují sociální demokraté. "Z ekonomického a praktického pohledu je fond výrazně progresivnější a inovativnější než zavedení jakékoliv formy dodatečného zdanění," uvedla asociace ve svém prohlášení.