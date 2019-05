Platit mobilem nebo si přes něj kontrolovat stav účtu je v Česku čím dál běžnější. Aby to banky mohly klientům nabízet, musí posilovat svá IT oddělení, školit zaměstnance a nabírat nové experty. Internetový přístup ke kontu patří k samozřejmostem, informační technologie mění také vnitřní fungování bank. Patrné je to i z nominací v anketě Bankovní inovátor, která je jednou z kategorií soutěže Nejlepší banka. Pořádají ji Hospodářské noviny, letos se koná již pojedenácté. O pořadí rozhoduje hlasování veřejnosti, které začalo v pondělí.

Navenek je digitalizace nejvíce patrná právě díky internetovému bankovnictví. Přes aplikace v telefonu mohou lidé svůj účet ovládat, mobilem mohou platit v obchodě a nemusí vytahovat platební kartu.

Která banka nabídne lepší digitální přístup ke kontu, odliší se od konkurence a může získat nové klienty. Loňský průzkum České bankovní asociace ukazuje, že internetové bankovnictví je při výběru banky důležité pro 84 procent klientů. Necelých 30 procent by kvůli němu bylo ochotných banku dokonce změnit.

Bankovní novinky ◼ Anketa Bankovní inovátor je jednou z kategorií soutěže Nejlepší banka. Inovativní produkty, které přišly na trh loni a letos, nominují samy banky.

◼ O pořadí rozhoduje veřejné hlasování mezi 20. květnem a 7. červnem na webu Nejbanka.ihned.cz. Vítěz ankety bude vyhlášen na podzim spolu s celkovými výsledky soutěže Nejlepší banka 2019 a Nejlepší pojišťovna 2019.

◼ Generálním partnerem je společnost DRFG, hlavními partnery ChytrýHonza.cz a Czech Fund. Partnerem je advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík a odborným partnerem Česká bankovní asociace. Záštitu nad akcí má viceguvernér České národní banky Tomáš Nidetzký. Výzkum dělá agentura Datank.

Nejvíce lidí − 72 procent − svůj účet obsluhuje přes klasické internetové bankovnictví skrze stolní počítač. Skoro třetina pak využívá mobilní aplikaci, případně obě možnosti zároveň.

Obliba mobilního bankovnictví je vyšší u mladších lidí, mezi lidmi do třiceti let ho používá polovina klientů. "Všichni si uvědomují, že IT systémy a zákaznické rozhraní hrají rostoucí roli v tom, zda banka v konkurenci uspěje," říká Kamil Rataj, člen představenstva banky Creditas zodpovědný za IT.