Air Bank

Okamžité platby Air Bank

◼ Jako první banka v Česku spustila okamžité platby.

◼ Tuzemská platba přijde z jedné banky do druhé do 10 vteřin.

◼ Služba funguje i večer a o víkendu.

Air Bank jako první banka v Česku spustila okamžité platby pro své klienty (spuštění 1. února 2019, pilotní provoz probíhal od podzimu 2018). Výhodou okamžitých plateb je, že tuzemská platba přijde z jedné banky do jiné banky do 10 vteřin. A to kdykoli − i večer, o víkendu nebo svátcích. Okamžité platby jsou tak mnohem rychlejší než expresní platby, které navíc večer nebo o víkendu nelze vůbec posílat. Aby okamžitá platba mohla proběhnout, musí ji umět přijmout také banka příjemce.

Klienti Air Bank mohou okamžité platby posílat přes mobilní aplikaci i internetové bankovnictví. Zadání platby je stejně snadné jako u běžné platby.

Okamžité platby znamenají podstatné zrychlení tuzemského platebního styku, a jsou tak přínosem pro celý bankovní trh.

Air Bank byla jedním z iniciátorů zavedení okamžitých plateb na českém bankovním trhu a aktivně se podílela nejen na přípravě projektu, ale zapojila se i do pilotního testování okamžitých plateb s Českou národní bankou.

Creditas

Richee: první mobilní multibankovní platforma

◼ Mobilní aplikace, která umožňuje připojit účty deseti bank.

◼ V aplikaci lze synchronizovat historii či zobrazit celkový zůstatek.

◼ Klient si může v aplikaci zřídit i Richee účet s vlastní kartou.

Richee je první multibankovní aplikace na českém trhu, což znamená, že je přes ni možné ovládat a spravovat účty od různých bank jednoduše z jednoho místa. Klient si navíc může (ale nemusí) zřídit i Richee účet a kartu, s níž by mělo být od tohoto týdne možné platit i pomocí Google Pay.

Připojit do aplikace lze účty od banky Creditas, která ji provozuje, a dále od České spořitelny, ČSOB, Komerční banky, Monety, Air Bank, Equa bank, Fio banky, Raiffeisenbank, Wüstenrotu a postupně se připravuje připojení dalších. Uživatel si může synchronizovat platební historii a zobrazit celkový zůstatek. Aplikace umožňuje i on-line registraci a identifikaci klientů, automatickou kategorizaci transakcí, vytváření virtuálních účtů a vlastních rozpočtů a vedení statistik příjmů a výdajů. Aplikaci je možné zabezpečit biometrickými údaji nebo ji propojit s Apple Watch a Android Wear.

Běžný účet k aplikaci je úročen sazbou 1,5 procenta ročně do 300 tisíc korun. Všechny hlavní služby jsou zdarma včetně karty a výběrů z bankomatů doma i v zahraničí.

Česká spořitelna

Digitální bankovnictví George

◼ Nové internetové bankovnictví České spořitelny, které pravidelně používá 1,6 milionu klientů.

◼ Klientům poskytuje individualizované a relevantní rady pro správu financí v reálném čase.

George je první digitální bankovnictví v České republice, které klientům dokáže poskytovat maximálně individualizované a relevantní rady (takzvané dobré rady) pro správu jejich financí v reálném čase.

Česká spořitelna spustila George v ostrém provozu v dubnu 2018 a během 12 měsíců do něj převedla všechny retailové klienty, kteří využívali předcházející digitální bankovnictví. Šlo o největší migraci bankovních klientů v historii Česka. Pravidelně George používá 1,6 milionu klientů spořitelny, 600 tisíc z nich ho využívá hlavně v mobilu.

Dobré rady vidí uživatelé jako oznámení nebo push notifikace v internetovém bankovnictví George na mobilu či počítači. Jejich principem je poradenství založené na demografii a datech o finančním a digitálním chování daného klienta. 80 procent rad má pečující a zbytek pak zejména prodejní charakter.

Průměrná proklikovost dobrých rad se pohybuje okolo šesti procent, což mnohonásobně převyšuje průměrnou proklikovost reklamních bannerů.

ČSOB

ČSOB Živě

◼ Komunikace s bankovním poradcem pomocí videoschůzky.

◼ Poradce je dostupný v neobvyklé časy, i o víkendu.

◼ Služba umožňuje sjednat investici během jednoho rozhovoru.

Nástroj ČSOB Živě slouží pro komunikaci klienta s bankou. Umožňuje mimo jiné kompletní správu investic prostřednictvím videoschůzky s bankéřem bez nutnosti fyzické návštěvy pobočky. Nabízí stejný rozsah obsluhy a zážitek jako na reál­né pobočce, klientům ale šetří čas.

Díky propojení s investičním portálem, který je pro klienty dostupný v rámci klasického internetového i mobilního bankovnictví, služba umožňuje odesílání dokumentů, zobrazování grafů či on-line investičních kalkulaček. Klient může sjednat investici během jednoho rozhovoru. Služba umožňuje poskytnutí řešení na míru, protože bankéř může po dohodě s klientem nahlédnout do jeho účtu a vyhodnotit jeho situaci. Nástroj umožňuje obsluhu bankovním specialistou i mimo standardní otevírací dobu poboček, například během víkendu.

Služba je nabízena od roku 2018, primárně byla pilotována pro Premium klienty. Letos ji chce banka zpřístupnit i retailovým klientům.