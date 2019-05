Když před dvaceti lety převzal ve vládě Miloše Zemana vedle postu vicepremiéra i funkci ministra financí, vypadal mezi muži důchodového a předdůchodového věku jako benjamínek. Teď věkové rozdíly pociťuje Pavel Mertlík v opačném gardu. V roli rektora Škody Auto Vysoké školy se vesměs pohybuje mezi výrazně mladšími lidmi. Jak ale říká, práce se studenty jej zcela naplňuje, dělá to, co jej vždycky nejvíce bavilo. I tak se myšlenkami neustále vrací k české politice, nejen té národohospodářské. Navzdory přetrvávajícím velmi dobrým ekonomickým ukazatelům soudí, že zemi, kde se nedělají žádné zevrubnější reformy a dominuje populismus, hrozí stagnace.

HN: Růst českého hospodářství zpomaluje a nejspíš nastává určité ochlazení dosavadní konjunktury. Jak bude podle vás zpomalování probíhat − hrozí Česku i recese?

Pokud jde o ekonomiku samotnou, vidím spíš určité "hladké přistání" ze stavu mírného přehřátí. Samo o sobě si Česko recesi nezpůsobí, žádný spouštěč tu nevidím. Recese ale může lehce přijít ze zahraničí. Hrozby každý vidí, od obchodní války mezi USA a zbytkem světa až po brexit. Naše ekonomika je robustní, problém ale je její dlouhodobá orientace. Modernizační trendy nejsou tak silné, jak by mohly být. Dosud to nevadilo, ale v budoucnosti to vadit může.

HN: Jak se díváte na nutnost škrtů v rozpočtu, o kterých se mluví stále více?

Zase se potvrdilo, že máme tendenci dělat procyklickou fiskální politiku: neomezujeme rozpočtové výdaje, když ekonomika roste, a teď mluvíme o škrtech, když možná už dobrý čas na škrty minul.