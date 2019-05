Výrobcům aut dochází čas. Už za rok a půl se v Evropské unii výrazně sníží emisní limity − tedy kolik škodlivin budou moci nová auta vypouštět do ovzduší. Výrobci proto masivně investují do ekologických pohonů, především elektroaut. Zatím jim to ale k ničemu není − průměrné emise na jeden prodaný vůz v posledních třech letech rostou. Unie o limitech rozhodla před pěti lety. Podle odborníků řada výrobců cíl nesplní včas a budou muset platit pokuty. Hrozí kvůli tomu i zdražování všech vozů.