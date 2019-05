Kvůli globálnímu oteplování a měnícímu se druhovému složení lesů by do roku 2070 mohlo zmizet až deset procent biomasy dřevin. Je to jeden ze závěrů studie, na které pracovalo více než dvě stě vědců z celého světa, mezi nimi i tři Češi. Minulý týden se objevila na obálce prestižního časopisu Nature, společně s fotografií slovenské krajiny.

"Mizení dřevin může vést k dalšímu nárůstu uhlíku v atmosféře. Dojde ke snížení počtu stromů, které jsou schopné výraznou měrou ukládat uhlík z atmosféry do své biomasy a pomocí symbióz i do půdy. K tomu, aby mohly stromy růst, potřebují žít v symbióze s různými druhy mikrobů nebo mikroskopických hub. S těmi si vzájemně vyměňují uhlík za živiny," vysvětlil HN Miroslav Svoboda z Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity.