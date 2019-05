Bouchněte šampaňské! To se ozývalo na sociálních sítích poté, co předseda pravicově populistické strany svobodných a vicepremiér Heinz-Christian Strache odstoupil. Ti, kteří jeho vládu se Sebastianem Kurzem považovali za zradu demokracie, už ani nedoufali, že by se něco takového mohlo stát.

Strache odstoupil pár hodin poté, co skrze videonahrávky vyšlo najevo, že s vídeňským radním Johannem Gudenusem slibovali před dvěma lety ve vile na Ibize domnělé člence ruské oligarchie státní zakázky, když koupí podíl v rakouském bulvárním deníku Kronen Zeitung. Tím měla zajistit příznivé zpravodajství o straně, a tedy i vítězství v parlamentních volbách. Rakouský premiér pár hodin nato oznámil, že požádal prezidenta o vyhlášení nových voleb. Jeho koalice se stranou svobodných (FPÖ) tak končí.