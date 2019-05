Ministr kultury Antonín Staněk končí ve funkci a hledá se jeho nástupce. Spekulací, kdo by ho mohl nahradit, se objevilo několik. A trochu připomínají efekt motýlích křídel, při kterém malá změna v citlivém systému může vyvolat velké změny v delším časovém období. V tomto případě jde o to, kam ČSSD pro nového člena vlády sáhne.

Vynořilo se například jméno předsedy vysílací rady Ivana Krejčího. Ten tvrdí, že s ním nikdo nejedná, ale pokud by do vlády vstoupil, musel by se hledat nový člen rady a zvolit nový předseda. Vhodný adept na ministra se nejspíš bude hledat i jinde, ale kádrová rezerva sociálních demokratů není zrovna dlouhý seznam lidí, takže to dá ještě zabrat.