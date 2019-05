Uff, reaguje s úlevou vysoce postavený český diplomat, když mu říkám, že se Andrej Babiš (ANO) prý v Evropském parlamentu nespojí s maďarským premiérem Viktorem Orbánem. Obavy z toho měli třeba i velvyslanci ostatních zemí EU v Praze. Bojí se, že by se pak Česko mohlo vydat maďarským a polským směrem. A v EU na všechno říkat jen "ne".

HN: Po našem rozhovoru za vámi do pracovny přijdou zástupci firmy ArcelorMittal, která donedávna vlastnila ostravské hutě. O čem budete jednat?

Chceme tu firmu koupit, aby ji někdo pořádně řídil. Stát by to odkoupil za korunu, o tom s Arcelorem jednám. Pokud by to nešlo koupit, chceme mít přehled o tom, co se tam děje. Aby to nedopadlo jako s OKD. Možná je trojstranná smlouva mezi Liberty House, státem a odboráři o tom, jak by měl podnik fungovat. Mně se ten nový kupec moc nelíbí.

HN: Proč se vám firma Liberty House nelíbí?

Nelíbí se mi, je to netransparentní firma, je tam plno divných věcí, chová se nestandardně, nechová se jako investor, když například neřeší energetiku, kterou v minulosti outsourcovali. Od roku 2014 stát nic neprivatizoval a ani nechceme. Naopak si myslíme, že kdyby ODS šla v roce 1990 na stáž naučit se budovat kapitalismus, zjistili by, že v Norsku a v Singapuru jsou takové fondy, a kdyby si místo kuponové privatizace našli manažery a nenechali tu kuponku rozkrást přes Harvardské fondy a podobně, mohli jsme mít skvělé firmy plně v rukou státu. Například ČEZ, plyn nebo vodu.

Andrej Babiš (64) ◼ Českým premiérem je od prosince 2017. Stojí v čele menšinové vlády svého hnutí ANO a ČSSD, kterou ve sněmovně podporují komunisté. V rámci Evropské unie patří Babišovo ANO do frakce ALDE, která sdružuje liberální strany.

◼ Sám Babiš připouští, že je u liberálů vlastně náhodou. "Kdysi nás tam zkrátka někdo dovedl," říká HN v narážce na Pavla Teličku, který stál v čele Babišových europoslanců, než se s ANO rozešel. S maďarským premiérem Viktorem Orbánem se prý ale Babiš nespojí, byť se netají tím, že k němu má velmi blízko.

HN: Bylo by Česko bezpečnější, kdyby nebylo v EU?

To si nemyslím. Nerozumím otázce.

HN: Narážím na heslo vaší kampaně, že ochráníte Česko. Před čím, před EU?

Ano, ochráníme před různými nesmysly, které z EU přicházejí. Třeba když nám říkají, že nemáme mít jadernou energetiku, a mluví nám do energetického mixu.

HN: To, z čeho vyrábíme energii, je čistě naše věc, do toho EU nemá právo mluvit. Energetický mix je v národní kompetenci.

Ale EU nepovažuje jádro za čistý zdroj. Takže dělá kroky proti jádru. A ochráníme Česko taky před členskými státy, které říkají, že proto, že Češi neberou migranty, nepatří do Schengenu. Mluvím o posledním projevu pana prezidenta Macrona. Ochráníme taky před nesmyslnými plány na výrobu elektromobilů, například.

HN: Pro návrh na snížení emisí aut, který automobilky fakticky nutí vyrábět čistá auta, ale přece v EU hlasovala i vaše vláda. Konkrétně ministr životního prostředí Brabec. Takže není to z vaší strany takový ten typický přístup, kdy se něco svádí na EU, a přitom ta členská země byla pro?

Já už jsem řekl: Tak dost, ministři, nebudete si dělat, co chcete. Doteď to fungovalo tak, že úředníci na ministerstvech vytvořili nějakou českou pozici a ministr tomu pak často ani nebyl schopen zabránit.