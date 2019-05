Týden jsou na operačním sále či v kanceláři, od dalšího dobrovolně oblékají maskáče a účastní se vojenského cvičení či výcviku. Život některých členů aktivních záloh české armády by ale nemusel být takto "rutinní". Neprofesionální vojáci se dosud účastnili vojenských cvičení či přehlídky u příležitosti 100 let republiky. Do budoucna by se mohli objevovat i mimo české území. Armáda zvažuje, že je nasadí při zahraničních misích.

Součástí zálohy ozbrojených sil, v níž jsou všichni, kteří složili vojenskou přísahu (absolvovali kdysi povinnou základní prezenční službu či prošli vojenskou školou), je už zhruba dvacet let také aktivní záloha. Do ní vstupují lidé dobrovolně. Stačí být alespoň vyučeným občanem České republiky ve věku od 18 do 60 let a projít vojenským výcvikem. Složení aktivních záloh je pestré. Jsou v nich lidé s vysokoškolským vzděláním, lékaři, starostové, bývalí vojáci, otcové, synové a dcery i manželské páry.