Společnost Tifra services poskytuje podporu cizincům přicházejícím pracovat do České republiky. Zajišťuje jim nejen ubytování, ale také další podporu. "Týmy tvořené lidmi z různých kultur bývají tvořivější a inovativnější, protože se lidé dokážou na stejnou věc podívat odlišnýma očima," říká Timur Zaslavský, její generální ředitel.

HN: Co nabízíte lidem, kteří do Česka přichází pracovat?

Naše pomoc přichází v okamžiku, kdy cizinec získá v Česku práci a začíná zde žít. Snažíme se jim pomoci k tomu, aby jejich start zde, pro ně v cizí zemi, byl co nejjednodušší. Pomáháme jim tak zajistit ty nejzákladnější věci, které potřebují, především slušné bydlení, ale také asistujeme s vyhledáváním škol či školek pro jejich děti a pomáháme se zápisem. Snažíme se jim také zajistit pojištění − tak, aby měli kvalitní zdravotní péči alespoň na takové úrovni, na kterou jsou zvyklí, případně chůvu, uklízečku nebo třeba zajištění uznání řidičského průkazu či potřebné zkoušky. Zjednodušeně řečeno, snažíme se, aby se v Česku cítili jako doma.

HN: Kdo je tedy vaším klientem?

To je trochu složitější, naším klientem je samozřejmě vždy konkrétní člověk. Ale pracujeme obvykle pro firmy, které zaměstnance do Česka přivážejí. To ony si objednávají naše služby. Samozřejmě jejich rozsah je velmi individuální. Myslím, že přístup zaměstnavatelů hodně odráží jejich zájem, aby se zde zahraniční pracovníci cítili dobře. Vidíme to na tom, jak velkou podporu jsou schopni při relokaci poskytnout. Z naší zkušenosti je zřejmé, že čím větší podporu jednotliví lidé dostanou, tím jsou nakonec u nás spokojenější. Přitom škála té podpory je poměrně široká, nesouvisí to přitom úplně s velikostí firmy, jestli jde o velkou globální korporaci nebo menší společnost. Mnohem více se v této péči odráží celková firemní kultura − to, jak si zaměstnavatel uvědomuje, co nedostatečná podpora při relokaci může přinést za problémy.