Letošek má být podle personalistů rokem firemní diverzity. Pestré zastoupení zaměstnanců různého věku, národnosti, rasy i schopností na pracovišti patří v současnosti mezi jedno z nejdiskutovanějších témat. Jedni jej řadí mezi další buzzwords, tedy nadužívaný termín, jehož význam ale může být dost prázdný. Druzí naopak vyzdvihují jeho stále vzrůstající důležitost nejen pro obor lidských zdrojů, ale pro celou existenci firmy. Do popředí se dostává pozitivní vliv této různorodosti nejen na image, ale zejména na samotný byznys společnosti. Tímto tématem se zabýval také letošní 10. ročník konference HR Mee­ting, na které řečníci označili diverzitu za jeden z nejdůležitějších HR trendů.

"Katka je odkázána na elektrický vozík a hýbat může pouze hlavou a ústy. Před dvaceti lety by mě nenapadlo, že tato slečna jednoho dne dostane dobrou práci a firma ji velmi ochotně přijme," mentorka a HR odbornice Jana Tikalová vypráví příběh Kateřiny Morozové, která se narodila s nefunkčními svaly a srostlými klouby. Přesto vystudovala filmovou školu v Písku. Je velice samostatná, většinu věcí ovládá svými ústy a hlasem. "V minulosti se Katce stalo, že ji v zaměstnání odmítli. Není na sto procent jisté, že to bylo kvůli handicapu, ale zamítavá odpověď vždy přišla po vznesení dotazu ohledně bezbariérového přístupu na pracovišti," pokračuje Tikalová. Dnes Katka pracuje na zákaznické podpoře ve firmě Newton Technologies. Právě její životní zkušenosti a přístup k běžným věcem dokážou kolegy obohatit a přinést do pracovního prostředí jiný pohled na svět.