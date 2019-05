Napsal: "Nikdo to ve firmě Apple asi neuslyší rád. Ale papír funguje stejně dobře jako počítače. A je levnější!" Kdo to byl? Jistý Steve Wozniak. V roce 1985, v rozhovoru s novináři. Ano, dnes víme, že se pletl. Papír nefunguje ani trochu jako počítač, ba je to jedna z největších hloupostí, které byly kdy o počítačích (a pravděpodobně i papíru) vyřčeny. Tím spíš v osmdesátých letech minulého století. Určitou vážnost tomuto výroku dal fakt, že ho vyslovil člověk, který firmu Apple, dnes jednu z nejúspěšnějších soukromých společností v historii, společně se Stevem Jobsem založil. A který v ní měl v té době stále ještě slušný balík akcií. Proč to řekl? Jak známe Steva Wozniaka, asi z jednoduchého důvodu. Prostě si to myslel. A stejně jako on si různé věci myslí − v různých okamžicích historie − další miliony, stamiliony a miliardy lidí.

To samé co Steve Wozniak si dost dobře myslel ve stejné době například i jeden z taxikářů, kteří po Manhattanu vozili lidi. Nebo jeden z prodavačů hamburgerů. "Prostě si to myslím" je mantra moderního věku. "Počítače? Prosím vás, úplná hloupost. Papír a tužku nic nenahradí," úplně slyším toho prodavače hamburgerů. Když jste spoluzakladatel firmy, která na boomu osobních počítačů (a později telefonů) vydělá stamiliardy dolarů, máte určitou pravděpodobnost, že lidé budou vašemu výroku naslouchat. Ale nikde nemáte garantováno, že nakonec stejně nebudete za hlupáka.