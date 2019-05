Dvě ulice jednoho města dělí vysoká zeď a nedůvěra. Jedenadvacet let sice v Severním Irsku panuje mír, ale podle zdí to tak nevypadá. Pomníky padlým bojovníkům, kteří jsou pro druhou stranu teroristé. Malby vyzývající k boji do úplného vítězství. Zbraně, kříže, muži v kuklách nebo uniformách, případně znázornění jako mučedníci.

Na belfastské Falls Road a v jejím okolí jsou k vidění irské vlajky a kresby glorifikující Irskou republikánskou armádu (IRA). Za vysokou zdí leží Shankill Road, kde vyvěšují britské vlajky. Za hrdiny jsou tam ti, kteří bojovali za Ulster, jenž je součástí Británie. Za Spojené království Velké Británie a Severního Irska, jak zní celý a oficiální název ostrovní země. Kolem Falls Road v západním Belfastu žijí katolíci. Říká se jim také republikáni nebo irští nacionalisté. Zkrátka ti, kteří se cítí být Iry. Ti z druhé strany ze Shankill Road jsou protestanti, ale říkají si také unionisté, protože hájí britskou vlajku Union Jack. Nebo loajalisté, neboť jsou loajální k britské koruně.

V Severním Irsku se už nestřílí tolik jako ještě před čtvrt stoletím. Bomby v autech vybuchují jen výjimečně, lidé už nežijí v bezprostředním strachu z únosů a vražd. Od poloviny šedesátých do konce devadesátých let tu zemřelo přes 3600 lidí. Velkopáteční dohoda z roku 1998 tuto éru ukončila, politické vedení protestantů a katolíků vytvořilo společnou vládu a dohodlo se na volbách do společného parlamentu. Pod dohledem Spojeného království a Irska.

Toužil jsem po pomstě

Ciaran Carson pracuje jako taxikář a příležitostně provází zájemce po místech, která souvisejí s konfliktem. Pochází z katolické rodiny, která odmítala britskou nadvládu a přítomnost britské armády v Severním Irsku. "Vyvěsit irskou vlajku byla v těch letech pozvánka k potížím. Přesto to můj otec dělal. Častokrát se skrýval před policií. Mého strýce hledala policie kvůli zbraním a útokům," vzpomíná. Když zastavujeme na Shankill Road před restaurací, kde bomba Irské republikánské armády připravila v roce 1993 o život devět lidí, řekne upřímně: "Byl jsem tehdy rád, že se to stalo. Byl jsem fanatik, který neviděl a neslyšel nic kolem sebe. Toužil jsem po pomstě."