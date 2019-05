Stává se mi, že se sejdu se zástupci firmy − a oni mají s sebou vytištěné moje e-maily. Tak to si říkám, proč tu vlastně jsme?" říká absolventka České zemědělské univerzity Jana Půlpánová. Přitom důvodem, proč si ji společnosti zvou, je jejich touha být ekologičtější v běžném provozu, změnit život v kancelářích tak, aby odpovídal konceptu zero waste. Právě v tom jim agentura Envirostyl, kterou Půlpánová založila, dokáže poradit. Zero waste, tedy nulový odpad, stojí na snaze co nejvíce omezit vytváření odpadu a tím šetřit přírodu i zdroje. Proslavila ho americká blogerka Bea Johnsonová, která v roce 2008 zkusila začít žít v bezodpadové domácnosti. Vydala o tom knihu a dnes o životě bez odpadků přednáší po celém světě. Ze zero waste se stal životní styl, jehož popularita stále roste a v posledních letech pronikl i do podnikové sféry. Té nabízí možnost projevit zodpovědnost k životnímu prostředí a zároveň získat body k dobru u zákazníků a zaměstnanců. Firmy se jej snaží naplňovat zejména omezováním odpadu a plýtvání energií.

Možností, jak být zero waste, je ale mnohem víc.

Perlátor a spořivá žárovka šetří přírodu i peníze

Pracovníci Envirostylu ve společnostech nejdříve provedou dotazníkové šetření, aby zjistili, jak zaměstnanci zacházejí s odpadem a jaký mají k životnímu prostředí vztah. Pak zkoumají, co vyhazují a jaké mají spotřebitelské návyky.

"Cílem je odhalit chyby při třídění odpadu a zjistit, jaký odpad by nemusel vznikat vůbec. Následně uspořádáme workshop, kde jim vysvětlíme, co dělají špatně a jak vše mohou zlepšit. Program je zakončen certifikátem a firma si zvolí své závazky, které týmově naplňuje," popisuje program Zero Waste Hero 21 Půlpánová.

Co řeší nejčastěji? Například plastové houbičky na nádobí, které se kvůli hygieně často mění a používáním se z nich do vody uvolňují mikroplasty. Nebo stále přetrvávající zvyk podávat hostům kávu s malými plastovými "mlíčky". Některé společnosti stále míjí dokonce i poměrně staré pravidlo, že ne všechno se musí tisknout.

"Vedení firem na naše rady reaguje různě. Některá opatření jsou dražší, třeba jednorázové investice do vlastního kompostéru, filtru na vodu nebo výměna nejlevnějšího mléka za bio nebo rostlinné. Snažíme se ale najít úspory jinde, takže náklady na provoz kanceláří by celkově neměly vzrůst," popisuje Půlpánová.