Na začátku 90. let česká IT firma Compelson, tehdy v tuzemském byznysu zaměřeném na bezpečnost počítačů jeden z hlavních konkurentů známějšího Avastu, vypsala zajímavou soutěž. V centru Prahy umístila výkonný a speciálně zabezpečený computer, který byl přístupný veřejnosti. Kdokoli mohl přijít a pokusit se ho "hacknout", tedy prolomit jeho ochranu. Kdo by uspěl, mohl by si stroj v hodnotě asi 100 tisíc korun odnést domů jako odměnu. "Nikomu se to nepovedlo. Dva středoškoláci se ale dostali nejdál. Jedním z nich byl Ondřej Vlček," vzpomíná Dušan Kožušník, šéf Compelsonu. "Protože byl schopný, nabídli jsme mu u nás práci. Po několika letech, kdy u nás brigádničil, nám ale utekl do Avastu."

Compelson se nakonec začal věnovat jiným věcem a místo na bezpečnostním IT trhu přenechal Avastu. Právě ten bude od července řídit muž, který tu v roce 1995 začínal jako brigádník. Kdysi šikovný "hacker" Ondřej Vlček se stane ředitelem firmy, jejíž antiviry chrání počítače a mobily bezmála půlmiliardě lidí po celém světě.

Stecklerova úspěšná mise

Jedenačtyřicetiletý programátor má pověst technického experta a hlavního mozku Avastu. Firmu od okamžiku, kdy tu coby osmnáctiletý začal brigádničit, nikdy neopustil a jen se rychle přesouval na stále důležitější pozice. Ve 24 letech se stal šéfem firemního vývoje, ve 30 už byl technickým ředitelem a v 38 nakonec prezidentem spotřebitelské divize Avastu, která je pro podnik klíčová.