Tam se kradou miliardy, prohlásil šéf vyšetřovacího výboru Alexandr Bastrykin, když v Moskvě prezentoval výsledky pětiletého pátrání svých detektivů ve státní vesmírné korporaci Roskosmos. Objevili případy miliardových krádeží a dosud nejsou u konce. Současně se veřejnost dozvěděla o útěku Jurije Jaskina, generálního ředitele jednoho ze závodů Roskosmosu, vyrábějícího kosmické přístroje. Poté co do jeho podniku přišla prověrka, vycestoval do Řecka a odtud poslal rezignaci.