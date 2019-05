Byl v reklamě firmy Apple, uspěl v americkém showbyznysu, vybudoval jednu z nejúspěšnějších eventových agentur v Česku. Začínal jako "chudý černošský kluk", což je dobrý začátek pro americkou pohádku. Ale nebyl z Bronxu, nýbrž z Liberce. Yemi je sluníčkář, věřící ve šťastnou budoucnost.

HN: Berete jako ironii, že jedním z nejúspěšnějších Čechů, kteří jsou známí ve světě, je černoch?

Podle mě není v Česku rasismus téma. My nikdy neměli otrokářství a máme jinou historii než Amerika. Řešíme jiné věci. Ne ty, které pro nás nejsou důležité.

HN: Spíš to myslím tak, že my na soužití s lidmi z jiných částí světa prostě nejsme zvyklí.

To si samozřejmě uvědomuji. Nijak mi nevadí, když holčička v tramvaji ukazuje na černocha a ptá se maminky, co je to za divného pána. Nevadí mi ani to, když jedu reprezentovat Česko na mistrovství světa, nesu českou vlajku a spoustě lidí to přijde divné. Když ale jdu fandit na hokej na zápas Ruska s Českem a za mě si sedne rasista, tak to mi vadí hodně.