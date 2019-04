V tahanici o podobu regulace hypoték se protíná obava o největší bankovní byznys i nejpalčivější sociální problém dnešního Česka. Banky mají v hypotékách přes bilion korun a moc rády by rok co rok rozpůjčovaly (i s refinancováním) klidně dalších 200 miliard. Marže z těchto úvěrů sice už nejsou, co bývaly, ale celkový balík roste, a tak skvěle vydělávají. Za, jak si bankéři myslí, zvládnutelného rizika.

Poslední argument se ale nezdá České národní bance, která se bojí o stabilitu bankovního systému. Když jde o hypotéky, ČNB bankéřům a konkurenci mezi nimi nevěří. Poněkud paradoxně, v jiných oblastech, například když jde o stále extrémně nízké úroky z vkladů, centrální banka na moudrost trhu přísahá. V případě úvěrů na bydlení však v ČNB převládá názor, že banky v honu za ziskem nejsou dostatečně opatrné. V dobách, kdy ceny nemovitostí rostou, panuje hlad po pracovní síle a ekonomika stále roste, prý půjčují příliš ochotně.