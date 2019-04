Koupit přes internet a nechat dovézt domů je dnes možné jen u volně prodejných léků, například kapek do nosu či vitaminů. Léky na předpis smí vydat pouze kamenné lékárny. Poslanec Patrik Nacher (ANO) usiluje o to, aby i tyto léky mohly rozvážet přepravní služby. Myšlenku prosazuje v pozměňovacím návrhu novely zákona o léčivech, který nyní projednávají poslanci. Podle informací HN ale návrh nemá dostatečnou podporu ostatních poslanců, odmítá ho i ministerstvo zdravotnictví, které vede Adam Vojtěch (ANO).

"O předložení tohoto návrhu mě požádali lidé se zdravotním postižením. Často jsou odkázáni na služby asistentů, za které musí platit. Bylo by pro ně jednodušší a levnější nechat si léky dovézt přepravní službou," vysvětluje Nacher. Veškerou odpovědnost za kvalitu dodání léků k pacientovi by nesla lékárna. V praxi by to fungovalo tak, že pacient pošle e­-recept od lékaře (formou SMS nebo v mailu) do internetového obchodu s léky. E­-shop recept načte a vydá léky přepravní službě, která balíček doručí až ke dveřím pacienta.

"Možnost zasílání léků by nám velmi pomohla. Já sám mám problém chodit do lékáren, které nejsou bezbariérové," podotýká Václav Krása, šéf Národní rady osob se zdravotním postižením. "Ušetřilo by to rizika pádů a úrazů v zimě, neriskovali bychom nákazu v lékárně při chřipkových epidemiích," souhlasí pacientka Jitka Šašková.