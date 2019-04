Čtrnáctiletý Tomáš je veselý a hezký kluk, má urostlé, opálené tělo a výrazné oči. Na první pohled by nikdo neřekl, že nechodí do běžné školy. Když ale začne mluvit, připomíná roztomilého předškoláka. Trpí středně těžkou formou autismu. "Když mu byl rok, dostal vakcínu proti zarděnkám, příušnicím a spalničkám. Brzy poté se začal chovat jinak. Kdybychom Tomáška nedali očkovat, vyvíjel by se normálně," říká jeho matka. O souvislosti jeho postižení s očkováním je přesvědčena dodnes.

K podobným závěrům jako ona dospěly v roce 1995 i stovky dalších rodičů v Británii. Alespoň to tvrdil britský lékař Andrew Wakefield: "Začali za mnou chodit a říkali mi: moje dítě se vyvíjelo normálně, pak dostalo MMR vakcínu a najednou začalo být letargické, podrážděné a už nikdy nebylo jako dřív." Prý proto se pustil do výzkumu následků očkování. A byl to on, kdo pomohl odstartovat lavinu odporu proti vakcíně MMR, jež spojuje očkovací látky proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám − jeho studie o souvislosti očkování a autismu vzbudila obrovský rozruch. O pár let později se ale ukázalo, že výzkum byl zfalšovaný. Autora studie vyloučila britská lékařská komora pro neomluvitelné etické, lékařské a vědecké selhání. Jeho výzkum později označila vědecká obec za "podvod, který napáchal v oblasti medicíny nejvíce škody za posledních 100 let". Ale nepředbíhejme.

21 let uplynulo od zveřejnění Wakefieldovy studie, o které se později zjistilo, že její autor data záměrně upravil tak, aby odpovídala jeho hypotéze. 12 tisíc lidí v ČR má od lékaře potvrzenou diagnózu autismu. Reálný počet dětí i dospělých s poruchou autistického spektra může být ale mnohonásobně vyšší. V roce 2008 vyhlásila OSN 2. duben Světovým dnem porozumění autismu. 402 případů spalniček už zaznamenali lékaři od začátku letošního roku. To je téměř dvojnásobně vyšší výskyt než za celý loňský rok. Nejvíce případů je v Praze (135 lidí), v Moravskoslezském kraji (74) a v Královéhradeckém kraji (60). 84 procent dětí je dnes očkovaných proti spalničkám. Ještě před dvanácti lety dosahovala proočkovanost zhruba 98 procent dětí do tří let.

Malá velká studie

Bylo únorové dopoledne roku 1998 a v londýnské nemocnici Royal Free Hospital se konala tisková konference. Lékaři na ní představili výsledky malé případové studie Andrewa Wakefielda. Málokdo tehdy tušil, že tiskovka odstartuje tak masivní změnu veřejného mínění o očkování. A málokdo tušil, že za celým příběhem stojí peníze a obchodní zájmy. V tomto případě nikoliv zájmy farmaceutických firem, ale samotného Andrewa Wakefielda. Jeho studie vycházela ze vzorku pouhých dvanácti dětí ve věku od tří do 11 let. Poukazovala na přímou souvislost výskytu střevních zánětů a poruch autistického spektra s očkováním dětí kombinovanou vakcínou MMR. Studie došla k závěru, že u osmi ze sledovaných dětí se po očkování vyvinul počátek jejich poruch chování. "Identifikovali jsme také střevní onemocnění a poruchy vývoje u skupiny dětí, které se dosud vyvíjely normálně," shrnul výsledky výzkumu Wakefield.

Výsledky otiskl prestižní odborný časopis Lancet. Dostat svůj článek do tohoto časopisu je přitom snem každého vědce. Pokud podobný časopis studii otiskne, dostává tím jasný punc věrohodnosti. Společně s Wakefieldem pracovalo na výzkumu ještě dalších jedenáct lékařů. Na tiskovce se všichni vyjadřovali velmi opatrně: "Je třeba dalšího výzkumu, který by přezkoumal možný vztah k MMR vakcíně. Zdaleka nejde o něco, co by bylo prokázáno." Nemocnice ale připravila pro novináře také videokazetu s velmi emotivními záběry. Malé dítě, které usedavě pláče poté, co mu lékař podal vakcínu do ramene, nebo výpovědi rodičů autistických dětí, kteří jsou přesvědčeni, že za rozvoj nemoci může právě vakcína. "Zjistit tuto skutečnost je zdrcující," říká na videozáznamu jedna z oslovených matek.