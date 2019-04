Velká Británie považuje očkování za akt prospěšný celé společnosti a uznává, že lidé, kteří ho podstoupí, vlastně společnosti přinášejí oběť. Za možné následky, mezi než autismus prokazatelně nepatří, proto vláda přebírá zodpovědnost a v případě, že vakcína někoho poškodí, vyplatí mu odškodné. Za deset let (2007−2017) podali Britové 759 žádostí o náhradu škody, uspělo pouze 11 žadatelů. V Německu bylo za rok 2017 uznáno 46 případů trvalého poškození po očkování z celkových 4027 nahlášených. To odpovídá 1,1 procenta případů.

V Česku se dosud stát odpovědnosti za poškození vakcínou vyhýbal. Změnit to má až nyní zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním, který minulý týden schválila vláda. Evropský soud pro lidská práva přitom rozhodl, že povinné očkování sice představuje zásah do práva na tělesnou integritu jednotlivce, ale žádný ze tří rozsudků, který v této věci vynesl, neobsahuje závěr, že by následky povinného očkování provedeného lege artis − tedy v souladu s doporučenými medicínskými postupy − vyžadovaly odškodnění. Ve více než desítce zemí však podobný systém už funguje.

Přestože v poslední době hodně rodičů ze strachu z nežádoucích účinků vakcinace nedává své děti očkovat, dopátrat se toho, u kolika případů v Česku figuruje očkování jako viník trvalého poškození, je nemožné. "Takováto evidence momentálně neexistuje, v našich podmínkách se podobná data nesledují," říká mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.