Podobně jako si majitelé hájí a chválí svůj vůz, hájí a chválí majitelé také svůj telefon. Nikdo nechce přiznat, že by snad koupil špatně. Svou značku dokážou nadšeně propagovat dokonce i zákazníci firem, které se už vytratily z prodejních statistik. HTC bude pro fanoušky vždy firma s nejlepším zvukem v telefonu a Sony Xperia bude pro své uživatele telefon s nejlépe vyladěným systémem.

Možné spory o to, který telefon je nejlepší, jsou však nejintenzivnější mezi Applem a Samsungem. Rivalita mezi jedničkou a dvojkou na trhu mobilních telefonů trvá už skoro dekádu. Spory o to, jestli je lepší Galaxy S, nebo iPhone, posledních několik let narušuje Huawei, který se z dodavatele levných telefonů prodávaných pod značkami mobilních operátorů vyšvihl loni na půl roku dokonce na pozici druhého největšího výrobce smartphonů. Nikdo jiný než Apple nebo Samsung přitom více než 10 let na špičce prodejnosti nebyl.

Z prostého duelu globální trojboj

Apple tradičně představuje nové telefony až v září a konkurence se ho pak celý rok snaží dohonit. Huawei i Samsung pak představují "vlajkové lodě" své nabídky dvakrát do roka, na jaře a na konci léta či na podzim. Kromě toho oba konkurenti Applu během roku nabízejí celou řadu dalších telefonů, Huawei má navíc sekundární značku Honor, která také nabízí dva špičkové modely ročně a řadu dalších levnějších variant. Apple se proti tomu od počátku odlišuje soustředěním pouze na nejlépe vybavené modely. Zákazníky, kteří nechtějí dát tolik peněz za mobil, se snaží získat tím, že v nabídce nechává zlevněné starší modely.

Apple o svou pozici na začátku musel bojovat. První iPhone v roce 2007 nabízel jednoduché ovládání a velkou obrazovku, chyběly mu ale jinde obvyklé funkce včetně přístupu k tehdy novým datovým sítím 3G. A byl na svou dobu drahý, i když Apple cenu rychle snížil. Druhá generace o rok později ale hlavní handicap odstranila a ty následující už jednoznačně určovaly směr vývoje mobilních telefonů. Apple prosadil čtečku otisků prstů, protaženější displej i odemykání telefonu obličejem. A přestože zdaleka nebyl první s bezkontaktním placením mobilem, napomohl této funkci k masovému rozšíření.