Surface oficiálně v Česku

Microsoft se rozhodl, že do Česka oficiálně doveze počítače Surface. Přímé dodávky zajistí Microsoft pouze pro firemní zákazníky prostřednictvím partnerských prodejců. V nabídce budou zařízení Surface Pro 6 for Business a Surface Laptop 2 for Business. Notebooky a tablety od Microsoftu se neoficiálně v Česku prodávají i v největších e-shopech, nově by se ale podle informací HN měli zákazníci dočkat například dodržování cenových akcí, které pořádá přímo Microsoft například na Black Friday.

Nová generace notebooků

Acer Predator Triton 500 pokračuje ve sbližování ultrabooků a herních notebooků, váží jen 2,12 kg a je tenký pouhých 18 mm, jen o milimetr víc než Macbook Air. Foto: archiv výrobce

Podle plánu se tento týden začaly prodávat první notebooky s grafickými čipy NVIDIA GeForce RTX. V redakci už máme první dva modely. Acer Predator Triton 500 pokračuje ve sbližování ultrabooků a herních notebooků, váží jen 2,12 kg a je tenký pouhých 18 mm, jen o milimetr víc než Macbook Air, uvnitř má ale grafický čip GeForce RTX 2080 Max-Q. Asus ROG STRIX SCAR II je větší a těžší a staví na grafickém čipu RTX 2070. Po nedávném testu notebooku stejné značky s GeForce 1070 víme, že novinka je o třetinu výkonnější a má srovnatelnou cenu.

Dangerous Driving

Dangerous Driving vychází 19. dubna pro PC, PlayStation 4 a Xbox One. Foto: archiv výrobce

Jezdit rychle a efektně bourat, to je hlavní náplň hry Dangerous Driving, za níž stojí autoři původní herní série Burnout. Jako nezávislé herní studio se společnost Three Fields Entertainment přes několik jednodušších her dostala k tomu, že její vývojáři vytvořili skutečného nástupce Burnoutu s celou řadou herních režimů a doslova explozivní zábavou. Dangerous Driving vychází 19. dubna pro PC, PlayStation 4 a Xbox One. Trénovat dramatické kolize a výbuchy jde ale třeba i v první hře od Three Fields s názvem Dangerous Golf.

