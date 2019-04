Staromilci si občas představují, že by měli svého praktického lékaře, jenž by se staral o všechny dospělé členy jejich rodiny, dobře je znal a po letech se stal někým, koho by mohli označit za rodinného přítele, zpovědníka a případně i zkušeného rádce.

Mladší lidé by nejraději neztráceli čas, aby mohli pracovat a užívat všeho, co současný svět nabízí. Vše týkající se jejich zdraví by mělo být rychlé, flexibilní a korektní. Současný systém, v němž nikdo nikomu v ničem nebrání, prakticky vše je zadarmo a jedenáct (!) ročních návštěv průměrného českého pacienta může budit povrchní dojem luxusu, však neplní ani jednu z výše uvedených představ.

Aniž bych se chtěl kteréhokoliv subjektu v takto nastaveném systému dotknout, dlouhodobým problémem našich praktiků je nedostatečné odhodlání léčit své nemocné bez toho, aby je v systému odeslali k dalším odborníkům, a současně existuje až nadměrná motivovanost ambulantních specialistů provádět nejrůznější vyšetření, jejichž přínos může být sporný. Změnit motivace ambulantních lékařů je proto velkou výzvou do budoucna.

Současně platí, že ke změně musí dojít i na straně poptávky o tuto službu a rovněž pacienti musí začít zvažovat návštěvy lékaře. Není málo těch, kteří obchází jednotlivá zdravotnická zařízení a nechávají si u každého předepisovat další a další léky. Tato medicínská samoobsluha se děje na úkor všech zodpovědných a v celé společnosti nemá obdobu. Vždyť co v životě můžeme dostávat, kolikrát chceme, a ještě k tomu zadarmo?