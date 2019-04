Zatím to podle všeho vypadá, že pár křiklounů vystavilo, ještě za pomoci soudem usvědčených lží, neexistující fatu morgánu, na kterou zlákali více než polovinu národa Spojeného království. V momentě, kdy se jim podařilo torpédovat něco, na čem pracovala celá generace jejich otců, a když měli začít sklízet plody svého větru a nést praktickou odpovědnost za nové ideologické směřování, ukázalo se, že si pánové hráli s příliš velkým ohněm. Otěže lodě, vmanévrované do krkolomné zátoky, přehodili někomu jinému a starej se.

Je symbolické, že to byla žena (s krásným jarním jménem Theresa Mayová)? Je symbolické, že Evropa plná macho-chlapáků-křiklounů s tolika premiéry, tolika prezidenty a tolika králi a korunními princi má nyní za jednoznačně nejvýraznější postavu EU ženu (Angela Merkelová nebo AKK)?

Nelze mluvit o ideologickém vakuu, které v Evropě vzniklo, též genderově? Kdysi snad ještě Tony Blair, poslední z politiků s jakous takous politicko-společenskou vizí ("third way" neboli "střední cesta"), dokázal nabídnout jiné šněrování než zpět. Koneckonců celá konzervativní ideologie se nyní smrskla do idealizace stavů minulých ("Let's make America great again"), popřípadě návratu vlády národních států, které se idealizují pod termínem suverenita.

Mohli a snažili jsme se být suverénní dohromady, ale nyní se každý ohlíží na to, jak být suverénní sám, suverénní proti svým spojencům, a mlčí se přitom o tom, že suma individuálních suverenit je mnohem menší než suverenita sdílená. Strasti, ba bezvýchodnost brexitu jsou toho smutným projevem. Hodinky s vodotryskem pro každého se snadno slíbí, ale hůř se konstruují a pohříchu ještě hůř se prodávají − zejména mají-li být za přijatelnou cenu.