HN: Kdybyste mě měl vzít na tři místa v Londýně, která máte rád, kam by to bylo? Kam berete návštěvy, kamarády?

První cesta většinou vede na Waterloo, to je takový uzel. Odsud máte jako na dlani parlament, Big Ben a London Eye. Za hezkého počasí to Oko rozhodně stojí za to. Odtud si prohlédnete celé město. Můj oblíbený je také Tower Bridge. Je to tradiční monument s hradem Tower of London. Tady na člověka trochu dýchne historie. A jako třetí místo bych vybral nějaký fotbalový stadion. Fotbal k Anglii neodmyslitelně patří, takže Stamford Bridge nebo Emirates Stadium.

HN: Do Anglie jste přišel v roce 2004, Česko bylo krátce v Evropské unii. Jak na vás tehdy Anglie a Londýn působily, překvapily vás něčím?

Počtem lidí, které v ulicích potkáte. Je to samozřejmě kosmopolitní a multikulturní město, a jak se tady mísí kultury, najdete od všeho něco. Už tehdy mě nadchlo a oslovilo, že v Londýně můžete každý den dělat v podstatě cokoliv, co vás napadne, co byste chtěli. Je tady tisíc možností, jak naplnit volný čas, jak se zabavit. Jakou kuchyni chcete jíst, jestli chcete jít na koncert, sportovní klání, do divadla. Řeknete si ráno, jdu na muzikál, a večer sedíte v divadle. Musíte jen počítat s tím, že Londýn je velký, takže cesta kamkoliv vám zabere dost času.

HN: Štve vás něco na životě v Londýně, třeba právě ta doprava?

Musíte to brát, jak to je. Síť cest je poměrně stará, takže v určitých částech města zůstanete viset. Nenaděláte nic. Prostě s tím musíte počítat. I když je to mnohdy nevypočitatelné.

Petr Čech (36) ◼ Měli jsme se potkat v Londýně v den, kdy česká fotbalová reprezentace hrála ve Wembley s Anglií. Petr Čech měl mít od Arsenalu klubové volno. Chystal se také na spolukomentování přímého přenosu pro Českou televizi. Na poslední chvíli jej ale klub povolal k cestě do Dubaje. Rozhovor tedy musel vzniknout později na dálku. Povídali jsme si symbolicky v den plánovaného brexitu 29. března.

◼ "Výlet byl fajn, splnil účel," hlásil Čech. "V Dubaji byly skvělé podmínky k tréninku. Jelo s námi také hodně mladých hráčů, kteří byli poprvé na akci A týmu a pro které to určitě byl skvělý zážitek. Povedl se i zápas proti Al Nasru. A bylo také hezké udělat něco pro našeho partnera Fly Emirates. Jsou sponzorem Arsenalu od roku 2006 a tato cesta byla také jedním ze způsobů, jak se jim odvděčit," popisoval Čech.

◼ "Bylo to i zajímavé zpestření sezony. Na chvíli jsme změnili scenerii, ale paradoxně to nebylo daleko od Anglie, pokud jde o počasí. Podle místních bylo snad nejhůře za posledních několik let, bylo zataženo, dokonce i pršelo," dodal slavný gólman.

◼ Poslední zápasy české reprezentace tedy viděl Čech jen zběžně. "Proti Anglii jsme nehráli úplně špatně. Že budeme pod tlakem, bylo zřejmé, ale dařilo se tomu tlaku čelit. Postupem času se však ukazovala kvalita Angličanů, především v koncovce. Zápas s Brazílií jsem pak bohužel neviděl. Co jsem ale četl, ten výkon měl trochu lepší parametry, takže se na tom snad dá stavět," hodnotil.

◼ Co máte v plánu o víkendu, ptal jsem se jej minulý pátek. "Kromě své přípravy s Arsenalem půjdu na fotbal svých dětí. Obě, Adéla i Damián, hrají. U nás je fotbal všude. V naší rodině neexistuje nic jiného než fotbal," smál se Čech.

HN: Změnil se Londýn, Anglie, Británie za patnáct let, kdy jste její součástí?

Přibývá urbanizace a dopravy. Energie v Londýně a atmosféra ve společnosti jsou ale, řekl bych, v základě stejné. Je ovšem třeba oddělit Londýn a zbytek země. Lidi v Londýně jsou obecně otevřenější novým věcem, mají jiný životní styl. Je to taková bublina. Čím víc na sever pak jedete, tím odlišnější tam jsou lidé.

HN: Před pár měsíci jste oznámil, že vaše bohatá kariéra v létě skončí. Už víte, čemu se budete věnovat po posledním zápasu Arsenalu v této sezoně?

Mám několik možností a ty, které vypadají nejkonkrétněji a líbí se mi nejvíc, jsou z Anglie. S největší pravděpodobností to tedy bude Anglie. Co konkrétně to ale bude, ještě nemám stoprocentně rozhodnuto. Pro Anglii mluví i to, že děti tu chodí do školy, jsou tu spokojené. Momentálně jsou ve čtvrté a páté třídě. I manželka, která tady má vlastní studio s personálním tréninkem, zumbou a dalšími podobnými aktivitami, je tady spokojená.

HN: Hraje, respektive hrálo ve vašem rozhodování, zda budete chtít zůstat v Anglii, nebo se vrátit do Česka, nějakou úlohu to, jak proběhne brexit, co bude po něm?

Lidé, kteří nemají britský pas, jsou samozřejmě ve složité situaci, protože nevědí, jak se jich brexit, ať už dopadne jakkoliv, dotkne. V tuto chvíli ale nikdo nemá informace, aby se na něj vůbec mohl začít připravovat.

HN: Jaký je vlastně váš názor na brexit a současné dění, kdy britští politici vyjednávají o jeho konkrétní podobě?

Je to zvláštní. Hlavně to, že lidé, kteří propagovali a podporovali brexit před lety, kteří jej do společnosti vnesli jako téma, už nejsou v těch funkcích, pomalu z toho vycouvali. Už to mohl být první náznak, že to s celým brexitem nebude tak snadné. Došlo k podcenění situace v rámci příprav a jednání a nikdo moc neví kudy kam. Otázka je, kam se to teď stočí.

HN: Bavíte se o brexitu v kabině, v klubu, ve vašem nejbližším okolí?

Je to velké téma. Ať už v seriózní rovině, ale frčí i ty různé vtipy kolem brexitu. Každopádně i fotbalu se cokoliv, co se v této věci stane, dotkne. Bude potřeba vše zapracovat do pravidel FIFA a UEFA. Proti tomu bude jistě odpor, protože fotbalové prostředí je multinárodní. Od dob Bosmanova pravidla je volnost pohybu hráčů základním principem evropského fotbalu.

HN: Kdyby měl Petr Čech volit remain, nebo leave, co by volil?

Ve svém okolí neznám nikoho, kdo by volil leave. I já jsem pro to, aby Anglie zůstala v EU. Otázka je, zda mám právo jako cizinec svůj soukromý názor propagovat. Oproti třeba někomu, kdo se tu narodil a žil a žije tu desítky let. Pamatuje si uzavřenější Anglii a má pocit, že dřív bylo lépe. Myslím si ale, že v celé společnosti nyní převažuje aktuální nálada, že brexit byla chyba.

HN: Vraťme se k vaší budoucnosti. Víte aspoň, že budete na nějaké úrovni pokračovat s fotbalem − v roli trenéra, manažera a podobně?

Ano. To je to odvětví, kde mám nejvíc zkušeností a kde mám co nabídnout. Co můžu prozradit a co je jedna z věcí, kterým se budu chtít věnovat, je projekt výroby a prodeje pomůcek pro brankáře. Základ je rampa pro rozcvičku, která jednoduchým způsobem nepředvídatelně změní směr letu střely a brankář musí rychle reagovat.

HN: Jste takzvaný namebrand, hojně používaný v reklamách i jinde. Jaká byla, je a bude práce se značkou Petr Čech?

Je skvělé, že člověk v mé pozici si může vybírat. Každou nabídku na spolupráci neberu. Přemýšlím o tom, zda mám k dané věci nějaký vztah. Poslední taková marketingová spolupráce je s platformou on­-line skóre sportovních událostí Livesport.cz. Sám to používám, je to skvělé, tak proč to nepodpořit.