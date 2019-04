Dělat si legraci z Britů je disciplína, kterou zvládá skoro každý. Vždyť k tomu britští politici dávají svým vrávoráním ohledně brexitu skoro každý den nekonečné množství příležitostí. Je ale prostě fakt, že Británie spadla do nejhlubší politické krize od druhé světové války. Takže by bylo urážkou ostatních příspěvků v této rubrice, kdybychom do kolonky plánů, které nevyšly, zařadili je, a přitom vynechali brexit.