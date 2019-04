Do Česka loni přicestovalo rekordních 21,3 milionu turistů, jejich útrata se ale oproti předchozímu roku nezvedla. Podle České národní banky zůstala na 162 miliardách korun. Jednou z možností, jak přimět turisty utrácet v českých obchodech vyšší částky, je vracet těm, kdo přicházejí ze zemí mimo Evropskou unii, více za DPH. Včera o tom jednal sněmovní podvýbor pro cestovní ruch.

Nyní mohou turisté dostat 21procentní DPH zpět při nákupu nad dva tisíce korun. Každý den si turista může říct o vratku u jedné účtenky, netýká se to však alkoholu, cigaret nebo benzinu.

Limit by se mohl snížit na polovinu, turisté by tak ušetřili už při nákupu zboží za tisíc korun. Za nápadem stojí poslanec Jakub Janda z ODS, podporuje ho i ministerstvo pro místní rozvoj, Svaz obchodu a cestovního ruchu nebo Hospodářská komora. "Snížení minimální částky může zvýšit zájem turistů i o menší nákupy, které by byly zlevněny o příslušnou sazbu daně," říká mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veronika Vároši.