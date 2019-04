Služba Moje zdravé finance změnila v České spořitelně finanční poradenství od základu. Běžný servis a detailní statistiky o transakční historii totiž přesunula do digitální sféry a k tomu otevřela výhody osobního bankovnictví všem klientům. "Můžeme tak našim zákazníkům vytvořit komplexní plán péče o finance a pomoci jim opravdu efektivně spořit," říká ředitel distribuční sítě České spořitelny Marek Blaha.

HN: Proč jste se rozhodli pro tak velké změny v přístupu ke klientům?

Česká spořitelna byla dlouho brána jako někdy až těžkopádná banka pro konzervativní klienty, takže jsme samozřejmě vymýšleli strategii, jak nás posunout a zatraktivnit. Došlo nám, že se v úvahách musíme vrátit na úplný počátek, do doby, kdy spořitelna vznikla. Tehdejší záměr byl totiž nejen ve finančních službách, ale také v pomoci lidem tím, že je naučí uvažovat nad jejich budoucností a chránit se spořením proti různým vrtochům osudu. Tento rozměr jsme přenesli do současné doby a spustili jsme službu Moje zdravé finance, jež výrazně přispěla k tomu, že jsme dostali od odborné veřejnosti ocenění Nejlepší banka roku 2018.

HN: Takové ocenění se udílí za mimořádné počiny v bankovním světě. Jakou úlohu vlastně dnes banky ve společnosti hrají a jak se na ni díváte vy?

Ještě před pár lety banky vůbec neměly představu, jak klienti s penězi, které mají, nakládají. Viděly jen vklady a výběry, což bylo nesmírně limitující. Digitalizace a masové používání platebních karet bankám otevřely úplně nové možnosti, k dispozici jsou data s kompletní transakční historií. A nás napadlo tato získaná data uchopit a udělat z nich přidanou hodnotu pro naše klienty v podobě digitálního finančního poradenství. To si myslím, že by mělo být novou úlohou moderní banky. Měla by se stát komplexním správcem rodinných financí, rádcem a pomocníkem při důležitých životních událostech. Na datech založené poradenství, které se odehrává zároveň na pobočce a v digitálním prostředí, je jednoznačně budoucností bankovnictví.

Marek Blaha (38 let) Svoji kariéru odstartoval ve finančních službách v Rumunsku a na Ukrajině. Nejprve v letech 2005 až 2007 pracoval jako výkonný ředitel Salve Finance Ukraine, později zastával vyšší manažerské pozice přímo v Salve Group. Od roku 2012 působil jako ředitel distribuce Allianz – Slovenské pojišťovny. V roce 2016 přešel do České spořitelny, kde se ujal vedení celé distribuční sítě.

HN: Předpokládám, že přístup komplexního správce je časově i personálně hodně náročný.

Pouze na první pohled. Dřív když přišel klient na pobočku, naši bankéři plnili z valné většiny běžnou servisní agendu. Museli se prokousávat neucelenými daty a čas, jejž měli pro klienta vyhrazený, věnovali věcem, které mohou dnes dělat stroje. Proto jsme tyto servisní operace přesunuli do internetového a mobilního bankovnictví. Navíc jsme v něm vytvořili graficky přehledně zpracované statistiky kompletní platební historie, které klient vidí, kdykoliv to potřebuje, a k tomu jsme redefinovali samotnou úlohu bankéře. Jeho prací je dnes zejména poradenství, na něž má díky digitalizaci nejen čas, ale má pro něj i velké množství podkladů. Může si s klientem sednout nad přehledy rodinného rozpočtu a společně mohou přemýšlet o tom, jak se o finance starat lépe či výhodněji.