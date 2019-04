Lidovci nečekali na výsledky penzijní komise, která má mimo jiné zajistit lepší důchody ženám, a přišli s vlastním návrhem změn penzijního systému. I ten se věnuje do značné míry ženám: počítá s navýšením vdoveckých důchodů, s pětistovkovou odměnou za každé vychované dítě, snížením odchodu věku do důchodu za každé dítě či se zkrácenými úvazky, ze kterých ale půjde "plný" důchod. Z hlediska budoucích důchodců a především důchodkyň jde o návrhy, kterým lze jen zatleskat. Z hlediska rozpočtu jde ovšem o katastrofu, protože s žádným novým způsobem příjmů návrh nepočítá. Lidovci v podstatě tvrdí, že se náklady nakonec srovnají s příjmy, bude tady běhat víc dětí, které dospějí, začnou pracovat a přispívat na budoucí důchodce a bude z toho takové finanční perpetuum mobile.

Realita vypadá trochu jinak. Pětisetkorunový příplatek za dítě podle odhadů zvýší nároky rozpočtu o šestnáct miliard ročně. Zvýšení vdoveckých důchodů pak přijde na 18 miliard. Kolik budou stát zkrácené úvazky, jasné není. Ostatní návrhy (započítání vysokoškolského studia, prodloužení tzv. vyloučené doby za dítě ze čtyř na deset let a další) vyjdou na pár set milionů či jednotky miliard. Přínosy vidí lidovci v tom, že se sníží objem vyplácených sociálních příspěvků pro nízkopříjmové důchodce a že to, co dostanou v důchodu navíc oproti dnešku, stejně utratí v Česku, takže o žádné velké náklady nepůjde. Plán také odpovídá podstatě lidovecké politiky, která si vždy zakládá na prorodinné kapitole.