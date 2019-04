Slovenský prezident Andrej Kiska zakládá stranu, s níž chce vyhrát příští rok parlamentní volby. Zbytek se dozvíme 17. června, den poté, co předá prezidentský palác nástupkyni Zuzaně Čaputové. Už nějaký čas očekávaná zpráva tak vyvolává víc otázek, než nabízí odpovědí.

Jedna by tu ale přece jen byla: část slovenských elit se prostě rozhodla dělat politiku jinak a vybudovat silný proevropský tábor. Recept nabídla úspěšná Čaputová, i když parlamentní volby jsou jiná disciplína a šéf nejsilnější strany, tedy Směr − sociální demokracie, Robert Fico stále drží hodně trumfů v ruce. Ale od Směru se odtahují ti, kteří mají nějakou profesionální reputaci − jako ministr finanční Peter Kažimír, jenž se od června stane guvernérem národní banky, či ministr zahraničí Miroslav Lajčák, který jako první ze současné vlády prý velmi srdečně blahopřál nové prezidentce ke zvolení a nabídl spolupráci.

Andrej Kiska musel změnit názor a přesvědčit manželku, údajně to byla hlavně ona, kdo naléhal, aby se z Bratislavy vrátil k rodině do Popradu a podruhé nekandidoval − i když si přes pokusy Směru vyvolat kolem prezidenta nové skandály udržel v průzkumech renomé nejdůvěryhodnějšího politika. Kisku, který svojí rozvahou a klidem neodpovídá tradičnímu slovenskému modelu machistického, křičícího politického lídra, si v tuto chvíli málokdo umí představit jako premiéra. Jeho role v budoucí straně není jasná, stejně jako to, koho do partaje dokáže přilákat.