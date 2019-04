Hrůza! Hnutí ANO nectí dohody! Podrželo Václava Klause mladšího ve vedení školského výboru, i když podle dohod místo patří ODS! Je to prolomení dosavadních zvyklostí ve sněmovně!

Tak pozor. Mravní rozhořčení předsedy ODS Petra Fialy a dalších je sice působivé, ale v jádru jde o pokryteckou sázku na to, že nemáme historickou paměť. Když v roce 2016 opustila hnutí ANO poslankyně Kristýna Zelienková, chtělo ji ANO odvolat z rozpočtového výboru. Nepodvedlo se, protože se proti postavili poslanci ODS a TOP 09, do které Zelienková později vstoupila. Nabízí se také rok 2007, kdy chtěla ČSSD nahradit v čele sněmovny Miloslava Vlčka Jiřím Paroubkem a ODS jí to neumožnila. Ne že by to byly identické případy, ale k silové politice a faulům při obsazování postů ve sněmovně neměla v minulosti ODS daleko. Takže se nyní nemůže divit, že ji doběhla její vlastní karma.

Nedodržení dohod ze strany hnutí ANO to samozřejmě ani náhodou neomlouvá. Školský výbor patří ODS, Václav Klaus mladší už členem ODS není. Prostá slušnost by velela nechat občanské demokraty nominovat na jeho místo, koho chtějí, a zvednout pro něj ruce. Poslanci ANO (plus SPD a KSČM) to odmítli udělat, a slušnými je proto od této chvíle zvát nelze. Jejich řeči, že nezvolili navrženého Martina Baxu proto, že má vícero funkcí, jsou jen zástupné pohádky. Pravda je taková, že si vybrali jako základní axiom sněmovního fungování tupý zákon krevní msty.

Z toho ovšem plynou pro anoisty nepříjemné důsledky. Momentálně sice vydělali, ale v budoucnu na podporu Klause mladšího doplatí. ODS a další strany jim podrázek nepochybně vrátí. A pokud v ANO čekají nějakou vděčnost od samotného Klause mladšího, tak taky smůla. Kdyby dotyčný měl kouska cti v těle, uvolnil by křeslo sám. Z toho, že to neudělal, je jasné, že bude hrát vždy jen sám na sebe. Nebude to tak dlouho trvat a z ANO se budou ozývat pokrytecky pohoršené výkřiky. Navlas stejné jako ty, které nyní slyšíme od ODS.

