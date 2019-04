Vše se dnes lépe prodává s příběhem. Nadmíru houževnaté marketingové klišé se z hájemství hipsterských podniků a domácích marmelád prodralo přes maloobchodní mainstream a televizní reklamy až do světa reálných investic. I tak (obvykle) nudné cenné papíry, jako jsou firemní dluhopisy, se prodejci snaží zatraktivnit příběhem, ač třeba krkolomným a ne vždy zcela věrohodným.

U bitcoinu je to jednodušší. Ten zažívá divoké peripetie po většinu své nedlouhé historie (desáté narozeniny oslavil na začátku ledna), takže o příběhy a dramata všeho druhu není nouze. Jejich atraktivitu zaručuje už jen to, že jde o velké peníze. Hodně ale záleží na tom, jak dění interpretujeme.

Třeba pro vzepětí bitcoinu a vlastně celého kryptoměnového trhu na konci roku 2017 najdeme velmi protichůdné výklady. V době, kdy průkopnická digitální měna překonávala jednu tisícidolarovou hranici za druhou, aby se dechberoucí růst zadrhl až na dohled od hranice dvaceti tisíc (za jednu kryptominci se tak platilo více než čtyři sta tisíc korun), převažoval výklad stavící na tom, že svět velkých peněz konečně pochopil, jaká šance se tu nabízí.

Mělo to reálný základ. S bitcoinem začaly koketovat tradiční banky, viděly v něm příležitost zavedené komoditní burzy a celé šílenství vyvrcholilo, když se blížila možnost nakupovat cenné papíry kopírující hodnotu bitcoinu, což by investorům umožnilo svézt se na kryptovlně bez toho, aby se museli vydat do (pro některé) tajemného světa bitcoinových peněženek, adres či blockchainu. Známí byznysmeni se najednou vyznávali z náklonnosti k bitcoinu, oznamovali jeho nákupy a litovali, že do kryptoměnového vlaku nenaskočili dřív.

Ovšem zhodnocení investice se nedočkali. Bitcoin zamířil prudce dolů. "Vypařily" se tři čtvrtiny dolarové hodnoty a následná stagnace trvala dlouhé měsíce. To řadu pozdních příchozích od kryptoměn odradilo.

Proč je užitečné si to připomínat?