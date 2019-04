Německý Stuttgart se v pondělí uzavřel pro starší naftová auta. Zakázal vjezd dieselovým vozům starším 10 let, které nesplňují ani emisní normu Euro 5. Po Hamburku, který podobné omezení zavedl loni, jde již o druhé německé město, jež se k zákazu uchýlilo. Protože podobná opatření připravují další města, jako například Berlín či Frankfurt nad Mohanem, zbavují se Němci dieselů ve velkém. Často končí v Česku a vyšší nabídka tlačí jejich ceny dolů.

"V příštích letech se dá očekávat, že starší dieselové vozy budou mít zákaz vjezdu do dalších evropských měst a to bude zhoršovat jejich prodejnost. Vliv to proto může mít i na cenu," popisuje Petr Knap, vedoucí oddělení pro automobilový sektor v poradenské společnosti EY.

Podle prodejců aut během tohoto roku většina ojetin zlevní. "Očekáváme, že letos bude pokračovat trend poklesu cen ojetých aut. Především pak právě dieselových vozů s vyšším nájezdem," popisuje Petr Vaněček, provozní ředitel Aures Holdings, provozovatele mezinárodní sítě autobazarů AAA Auto.

U ojetých vozů, které se nejvíce prodávají − jde takřka o všechna SUV či nejpoptávanější modely typu Škoda Octavia či Volkswagen Golf −, mohou ceny naopak mírně růst.

Ojetinám se daří

Zatímco prodej nových osobních aut loni poklesl o 3,7 procenta na 261 tisíc aut, ojetinám se daří a trh s nimi neustále roste. Loni se jich v Česku podle dat společnosti Cebia prodalo 765 tisíc, což byl meziročně dvouprocentní nárůst.