Evropská unie připravila návrh směrnice o digitalizaci, která má umožnit zakládání obchodních společností zcela on­-line. Ministerstvo spravedlnosti počítá se schválením směrnice ještě během dubna letošního roku.

Do českého právního řádu by se měla promítnout přibližně do července roku 2021. Plně elektronický zápis společností umožňují již nyní pouze některé evropské země.

Kromě založení firmy by podnikatelé mohli ve všech státech EU rovněž on­-line předkládat dokumenty nebo zřizovat nové pobočky. Cílem je především ušetřit podnikům náklady.

"Chceme pro evropské podniky více on­-line řešení, která současně povedou ke snížení nákladů a časovým úsporám," prohlásila k návrhu Věra Jourová, eurokomisařka pro spravedlnost a ochranu spotřebitelů.

Založení podniku v Česku není jednoduché

Pro Česko půjde o novinku. Pokud si v tuzemsku chce podnikatel nyní založit společnost s ručením omezeným nebo akciovou společnost, musí navštívit notáře. Ten mu sepíše společenskou smlouvu nebo zakladatelskou listinu, a to v podobě notářského zápisu. Kromě toho si musí podnikatel vyřídit na úřadě živnostenská oprávnění pro vznikající společnost.

Nadto si musí zřídit speciální účet v bance a na něj složit základní kapitál. Teprve následně se provádí zápis do obchodního rejstříku. Od roku 2015 do něj mohou notáři provádět přímé zápisy, podnikatel tak už nemusí čekat na vyřízení věci rejstříkovým soudem. Notář po předložení všech listin osvědčí, že podnikatel splnil veškeré podmínky zákona, a sám provede zápis do obchodního rejstříku. Tím je celý proces dokončen.