Když jsem se svými čtyřmi kolegy v roce 2001 zakládal naši advokátní kancelář, nevypadalo to s technologickými firmami vůbec dobře. Zrovna splaskla tzv. internetová bublina a velké množství internetových podniků zkrachovalo. Dnes, o 18 let později, je situace zcela jiná. Na vrcholu pyramidy vlivu a bohatství stojí firmy a osobnosti bezprostředně spjaté s rozvojem nových technologií a globalizovaným, datově propojeným světem. Tento technologický determinismus se nevyhnutelně promítá i do oblasti právních služeb. Bytostně konzervativní prostředí advokacie se dává po letech relativního klidu do pohybu a advokátní kanceláře jakékoliv velikosti a zaměření přemýšlejí, jak se měnícímu paradigmatu přizpůsobit, aby o jejich existenci ještě vůbec někdo za pár let věděl. Do jakých inovací by se tedy měly pustit, aby udržely se svými klienty krok?

