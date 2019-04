Dobšice u Znojma budou mít stavbu od předních architektů

Nad obcí Dobšice na Znojemsku finišuje výstavba reprezentativního centra vinařství Lahofer od architektonického studia Chybik + Kristof. Budova je zakomponována do znojemské krajiny poseté vinohrady a bude sloužit zároveň jako výrobna, návštěvnické reprezentativní centrum i administrativní zázemí společnosti. Venkovní amfiteátr na střeše návštěvnického centra bude možné využít na pořádání různých kulturních a společenských akcí, jako jsou vinobraní, svatby nebo jako letní kino. Stavba má být dokončena letos v létě.

Na sklonku roku otevře Spaces dvě coworkingová centra

Mezinárodní poskytovatel sdíleného pracovního prostředí Spaces rozšíří do konce letošního roku počet svých coworkingových center v Praze. V listopadu otevře pobočka v budově Nile House v Karlíně, kde obsadí více než 3500 metrů čtverečních, o měsíc později pak v administrativním centru SmíchOFF v Praze 5 zahájí provoz další pobočka o velikosti 3300 metrů. Informovala o tom realitní poradenská společnost JLL, jež pronájem prostor zprostředkovala. Spaces už si v Česku dříve zajistil plochu v budově Albatros v Praze 1 a míří i do administrativního centra Parkview na Pankráci. Všechny čtyři pobočky nabídnou v součtu 15 tisíc metrů čtverečních kanceláří.

Nabídka nových bytů v Praze byla v březnu nejvyšší od dubna 2016

V březnu dali developeři v Praze do prodeje 919 bytů, což bylo v jednom měsíci nejvíce od dubna 2016. Nové projekty mají průměrně 92 bytů, což je oproti vývoji posledních měsíců neobvykle mnoho. Ukazuje to pravidelná měsíční analýza portálu Cenovámapa.org. Byty v nových projektech zvedly nabídku v sedmi městských obvodech. Nejvíce jich získala Praha 4, kde se počet novostaveb rozrostl celkem o 261 kusů. Nejvíce bytů je v kategorii 2+kk a 1+kk, jejich podíl tvoří 68 procent z nové nabídky. Březnové byty mají průměrně 57,41 metru čtverečního a jsou tak o 9,9 metru menší než ostatní nabízené novostavby. Byty, které developeři zařadili v březnu do nabídky, mají průměrnou cenu 100 770 korun za metr čtvereční, což je o 6,5 procenta méně, než kolik stojí ostatní volné novostavby v cenících. Březnová nabídka je již tradičně jednou z nejbohatších v roce a zahajuje jarní obchodní období. Březen 2019 měl v meziročním srovnání o čtvrtinu bytů více, než je průměr předešlých pěti let. "Po dlouhé době je i všestranně rozmanitá. Obsahuje 21 procent rekonstrukcí i 79 procent nové výstavby," komentoval František Brož, analytik portálu Cenovámapa.org.

Nejvíce nových bytů prodala v hlavním městě Central Group

Pojišťovna Generali prodala pozemky pro výstavbu dvou administrativních budov v centru Hradce Králové společnosti 100 Towers Holding. Součástí transakce byl i prodej památkově chráněné secesní vily Anička, v níž má pojišťovna regionální ředitelství. Nový vlastník bude v připravovaném projektu výstavby pokračovat. Společnost 100 Towers Holding vlastní dvě menší kancelářské budovy v Praze a jednu v Plzni.