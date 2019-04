Už za dva roky by lidé v Česku mohli začít podávat hromadné žaloby. Poškozeným spotřebitelům by se tak mohlo vyplatit soudit se i kvůli škodě v řádu stovek korun. K návrhu nového zákona o hromadných žalobách, který ministerstvo spravedlnosti dokončilo v březnu, mají především zástupci firem či bank ale výhrady.

Dieselgate, spotřebitelské spory nebo ekologické havárie. Češi budou moci podávat hromadné žaloby, vyplatí se to i při malé škodě Čtěte zde

Nyní se k němu vyjadřují další ministerstva, zástupci podniků a spotřebitelských organizací. Čas mají do příštího čtvrtka. "Očekáváme, že než zákon půjde na vládu, bude se ještě měnit," řekla Anežka Janoušková z ministerstva spravedlnosti na úterní akci Spotřebitelského fóra k hromadným žalobám. Jak velké změny budou, zatím neupřesnila. V platnost by mohl vstoupit v polovině roku 2021.

Současná verze počítá s tím, že poškozené osoby by u soudu zastupoval takzvaný správce, který by celý spor financoval a zároveň nesl riziko v případě, kdy by soudce rozhodl ve prospěch žalovaného. Při úspěchu by správce získal odměnu ve výši pětiny celkové vysouzené částky. Kromě spotřebitelských organizací by se jím mohly stát i soukromé společnosti, které by od ministerstva získaly akreditaci.

U škod do deseti tisíc korun by navíc žalující do hromadné žaloby zahrnul automaticky všechny lidi, kterým vznikla škoda. Někteří poškození by se tak ani nemuseli dovědět o tom, že jsou součástí sporu.